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Van'da narkotik operasyonu: 1 gözaltı

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#Van Narkotik Operasyonu#Zehir Tacirleri#İçişleri Bakanlığı
Vanda narkotik operasyonu: 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:06

Van'da düzenlenen narkotik operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Van'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 

-517 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 

-1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Vanda narkotik operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda;

-471 kg esrar,

-32 kg metamfetamin ve

-14 kg afyon sakızı ele geçirildi.

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Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Vanda narkotik operasyonu: 1 gözaltı

 
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#Van Narkotik Operasyonu#Zehir Tacirleri#İçişleri Bakanlığı

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