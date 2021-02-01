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Gündem
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina

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Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
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Türkiye'ye geçen hafta yurt dışından gelen ve bulaştırıcılığının yüksek olması nedeniyle mutasyonlu virüs taşıdığı şüphesi olan kişi ile ailesi, Van'ın Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklaması sonrası Van'da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan'dan gelen bir kişinin koronavirüs virüs taşıdığı belirlendi. Bu kişi ve 5 kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlandı. Binanın önünde polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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