Van'da mart karı sevindirdi

Van, sabah saatlerinde yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar mart ayında yağan kara sevindiklerini söyledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde artarken, esnaf Tekin Güzel, bu yıl kış mevsiminde çok az kar yağdığını belirtti. Güzel, "Mart ayı sonunda olmamıza rağmen lapa lapa kar yağıyor. Zaten buranın da güzelliği karın yağması. Kara alışkın olduğumuz için yağması bizim için güzel. Mutlu olduk" dedi.

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