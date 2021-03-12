Van'da mart karı

Van'da güneşli hava sonrası soğuklar başlarken, kar yağışı da etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi, beyaza büründü. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan kar altında gezenler, mart ayında böyle yağışa şaşırdıklarını söyledi. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinin bazı bölgelerinde güzel manzaralar ortaya çıktı.

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