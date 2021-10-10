Van'da kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Oarganize Suç
Lions Cartel’e Organize tokadıLions Cartel’e Organize tokadı#Lions-Cartel
Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsunYavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun#Emirhan Çoğalan
Koronadan en çok etkilenen ülkeler belli oldu Çok konuşulacak Türkiye detayıKorona'dan en çok etkilenen ülkeler belli oldu! Çok konuşulacak Türkiye detayı#Koronavirüs
Meteorolojiden 10 il için uyarıMeteoroloji'den 10 il için uyarı#Hava Durumu
Hayriye Hanım’ın hayali gerçek olduHayriye Hanım’ın hayali gerçek oldu#Hayriye Duman
Önce düştü, sonra nakavt etti Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...Önce düştü, sonra nakavt etti! Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...#Tyson Fury
Panikleyen markete koştu... İngilterede raflar boşaldıPanikleyen markete koştu... İngiltere'de raflar boşaldı#İngiltere
Hızlı ve Öfkeli: İstanbulHızlı ve Öfkeli: İstanbul#Hızlı Ve Öfkeli
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
Bakan Dönmez: Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacakBakan Dönmez: Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacak#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
Erdal Özyağcılar: Halkın filesine girdim, beni çok sevdilerErdal Özyağcılar: Halkın filesine girdim, beni çok sevdiler#Erdal Özyağcılar
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
HABERLERGündem Haberleri

Van'da kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş

#Van#Kuraklık#İklim
Vanda kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş

Van'ın kırsal mahallerinde yaşayan ve ilkbahar aylarında 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, sağdıkları sütle de kendi kışlık yiyeceklerini hazırlayan besicilerin dönüş yolculuğu başladı. 15 gün süren yolculuğa başlayan Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden bölgede ot kalmadığını bu yüzden yayladan erken ayrıldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor. Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine her yıl dönüş için ekim ayının sonunu bekleyen besiciler de bu sene erken dönüş yapıyor. 600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı da bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi.

Vanda kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş

'25 ERKEN DÖNÜYORUZ'

Haberin Devamı

Yolculuğunun 15 gün süreceğini belirten Bayramhan, "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra koyunlarımızı kırpıp, sağımlarını yapıyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Ekim ayının sonlarında ise dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Ancak bu yıl havalar erken soğudu, ayrıca kuraklık yüzünden yaylada ot kalmayınca hayvanlarımızı 20-25 gün köye erken götürmeye karar verdik. 2 çobanla yaptığımız yolculuğumuz ise yaklaşık 2 hafta sürüyor. Yemlerini hazırlayacağız, kış ayları boyunca da içeride bakacağız. Önümüzdeki yıl havaların daha iyi olmasını ve yaylaların daha yeşil olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

İlgili Haberler:

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun
Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Kuraklık#İklim