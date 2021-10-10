Van'da kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş

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Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor. Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine her yıl dönüş için ekim ayının sonunu bekleyen besiciler de bu sene erken dönüş yapıyor. 600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı da bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi.

'25 ERKEN DÖNÜYORUZ'

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Yolculuğunun 15 gün süreceğini belirten Bayramhan, "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra koyunlarımızı kırpıp, sağımlarını yapıyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Ekim ayının sonlarında ise dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Ancak bu yıl havalar erken soğudu, ayrıca kuraklık yüzünden yaylada ot kalmayınca hayvanlarımızı 20-25 gün köye erken götürmeye karar verdik. 2 çobanla yaptığımız yolculuğumuz ise yaklaşık 2 hafta sürüyor. Yemlerini hazırlayacağız, kış ayları boyunca da içeride bakacağız. Önümüzdeki yıl havaların daha iyi olmasını ve yaylaların daha yeşil olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.