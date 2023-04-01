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Van'da köyde kardan mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

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#Van#Hastane#Kar
Vanda köyde kardan mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 15:03

Van'ın Saray ilçesinde yolları kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik zorlu mücadele ile yolu açmasının ardından hastaneye sevk edildi.

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Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir yandan kapalı mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hasta vatandaşların imdadına koşuyor. Gece saat 03.00’da rahatsızlanan hamile Süreyya Akçiçek’in yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Saray ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan Saray Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, 4 saatlik zorlu bir mesainin ardından sağlık ekiplerini hasta kadına ulaştırdı. İlk müdahalesi evde yapılan genç kadın Van’a sevk edildi.

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#Van#Hastane#Kar

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