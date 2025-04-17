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Van'da kötü koku ihbarına giden ekipler şaşkına çeviren manzara ile karşılaştı

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#Van#Belediye#Çöp
Vanda kötü koku ihbarına giden ekipler şaşkına çeviren manzara ile karşılaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 17:06

VAN'ın Tuşba ilçesinde 'kötü koku' ihbarı yapılan tek katlı müstakil evden 10 ton çöp çıkartıldı.

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Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen Tuşba Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çiftin yaşadığı evde temizlik çalışması yaptı. Evden 10 ton çöp çıkarken, ekipler evi baştan sona, temizleyip ilaçladı.

Vanda kötü koku ihbarına giden ekipler şaşkına çeviren manzara ile karşılaştı

Çıkan çöpler, kamyonlara yüklenip Katı Atık Merkezine götürüldü. Belediyenin misafir ettiği çift, daha sonra evlerine bırakıldı. Mahalleli, evi temizleyen ekiplere teşekkür etti.

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#Van#Belediye#Çöp

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