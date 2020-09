Van'da koronavirüs salgınında son durum

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimleri sürerken, Van'da da polis ve jandarma, aralıksız çalışma yürütüyor. Vaka sayısında artış yaşanan kentte, valilik tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılımları yasaklandı. Toplu taşıma araçlarına binme saatleri de kısıtlandı. Geçen hafta valilik tarafından alınan ek kararla sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yapılması yasaklanmış, düğün ve nikahlar ise aynı gün içerisinde 1 saatle sınırlandırılmıştı. Alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen, kentteki vaka artışının önüne geçilemiyor.



Son bir haftada Türkiye'de vaka sayının en çok artış gösterdiği kentlerden biri olan Van'da bazı vatandaşlar, kuralları hiçe sayıp, maske takmadıkları gözlenirken, polis ekipleri sürekli denetimler yaparak vatandaşları maske takması, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kent merkezindeki bir banka şubesinin önünde sosyal mesafeye dikkat etmeyip, kuyrukta bekleyen vatandaşların görüntüsü ise tepki topladı.



'VAKA ARTIŞI BİZİ ÜZÜYOR'



Esnaf Yusuf Adıyaman, koronavirüs saygının ilk başladığı dönemlerde kurallara dikket eden Van'da son zamanlarda vaka sayısının giderek arttığını belirterek," İlk zamanlarda evlerimizden çıkamıyorduk, sosyal mesafeye dikkat ediyorduk. Ama, son zamanlarda bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Daha çok dikkat etmemiz lazım. Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. Şu an Türkiye'de vaka artışı yönüyle ilk 10'a giren illerden bir tanesi de Van. Ben bir Vanlı olarak bütün vatandaşlara sesleniyorum. Maske kullanımına ve kurallara lütfen dikkat edelim. İlla bir yerlerden bir açıklama gelmesine gerek yok. Sağlık Bakanımız ve valilik elinden geleni yapıyor. Her ne olursa olsun güzel günler çok yakında. Kentimizdeki vaka sayının artışı ile ilgili çok üzülüyoruz. Tabi sevdiklerimizi eğer kaybetmek istemiyorsak bütün kurallara uymamız gerekiyor. Vaka sayının artmasının en büyük nedeni, tamamen kurallara dikkat etmememiz. Lütfen herkes elinden geleni yapsın. Van'da vaka artışının en büyük sebeplerinden birisi de düğünlerdi. Düğünlerin başlamasıyla birlikte vaka sayısında da artış oldu. Valilik düğün, nişan ve benzeri etkinliklerle ilgili birtakım kısıtlamalar getirdi. Buna rağmen bazıları kuralları ihlal ediyor" dedi.



'LÜTFEN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDELİM'



Van'da özel bir okulda idarecilik yapan Fetahna Ölmezoğlu ise, artan vaka sayılarının önüne geçmek için herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek," Okullarımızın bir an önce eğitim-öğretime başlaması için herkesin maskelerini takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek sokağa çıkmasını istiyoruz. Mümkün olmadığı sürece lütfen dışarıya çıkmayalım. Banka kuyruklarında da gördük. Kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Bu konuda herkesin kolluk kuvvetlerine yardımcı olması gerekir. Bu salgın bir an önce bitsin istiyorsak kurallara uymalıyız."diye konuştu.