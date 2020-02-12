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AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Van'da koronavirüs iddialarına yalanlama

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Van'da koronavirüs iddialarına yalanlama

Van'ın Özalp ilçesinde "bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı" iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede koronavirüs salgınına yakalanan herhangi birinin bulunmadığını belirtti.
Özalp Devlet Hastanesi Acil Servisine hafif gribal enfeksiyon şikayetiyle bir hastanın başvurduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan muayenelerde, koronavirüse ait bir bulguya rastlanmayan hastaya mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Yapılan muayenelerde koronavirüse ait bulgular bulunmasa da tedbir amaçlı olarak hastamızın tahlilleri alınarak Ankara'ya gönderildi. Tahlil sonuçları elimize ulaşır ulaşmaz sonuçlar hakkında kamuoyu bilgilendirilecek. Bu hastamız dahil olmak üzere kentte herhangi bir birimde karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır."

Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik gerekli koruma tedbirlerinin alındığını aktaran Sünnetçioğlu, "Başvuran hastamız gerekli işlemlerden sonra taburcu edilerek evine gönderildi, ilçede yaşayan vatandaşlar ise bilgilendirildi. Özalp Devlet Hastanesinde sorunsuz olarak hasta kabulü yapıyor." ifadesini kullandı.

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