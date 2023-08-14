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Van’da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Van#Gevaş
Van’da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 10:29

Van’ın Gevaş ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen biliye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran tüneli civarında meydana geldi. Fetih Can Akkal yönetimindeki 33 VSM 07 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mehmet Y. yönetimindeki 26 E 1881 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Fetih Can Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı.

Van’da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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#Trafik Kazası#Van#Gevaş

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