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Gündem
Harun AKSU/DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

Van'da korkunç kaza: 2'si çocuk 10 yaralı

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Van'da korkunç kaza: 2'si çocuk 10 yaralı

VAN'ın Başkale ilçesinde iki otomobil ile bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nun 85'inci kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğnenilmeyen 31 B 5869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Vanda korkunç kaza: 2si çocuk 10 yaralı

Savrulan iki otomobil daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı. Meydana gelen zircirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Vanda korkunç kaza: 2si çocuk 10 yaralı


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