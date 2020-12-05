Van'da kısıtlamaya uyuluyor

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlama öncesi Van'da alışveriş yapmak için vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluştururken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte caddeler sessizliğe büründü. Bugün sabah saatlerinde ise kentte kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlarda ekmek alan vatandaşlar görüldü. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama ile birlikte şehir giriş çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.