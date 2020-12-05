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Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Van'da kısıtlamaya uyuluyor

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Van'da kısıtlamaya uyuluyor
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Van'da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlama öncesi Van'da alışveriş yapmak için vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluştururken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte caddeler sessizliğe büründü. Bugün sabah saatlerinde ise kentte kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlarda ekmek alan vatandaşlar görüldü. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama ile birlikte şehir giriş çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Vanda kısıtlamaya uyuluyor

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