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Van’da katliam gibi kaza! Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı

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#Van#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 17:28

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Van’da katliam gibi kaza Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Van’da katliam gibi kaza Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı
Van’da katliam gibi kaza Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı



Van’da katliam gibi kaza Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı

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#Van#Trafik#Kaza

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