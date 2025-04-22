Van’da katliam gibi kaza! Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı

DHA-İHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 17:28
Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.