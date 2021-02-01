Van'da, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

Başkale ilçesinde, önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler, yoğun mesai harcıyor. Kar yağışı nedeniyle Türkiye İran sınır hattında bulunan 40'a yakın mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışmalarının ardından 37 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı.



Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi yetkilileri, "Kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki yollarımız ulaşıma kapanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyemizle birlikte 7/24 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi aştığı ve tipi ile fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmakta zorlanıyoruz. Yolu ulaşıma kapalı olan 37 mahallemizin yolunu açtık. 3 mahallemizin yolunu da ulaşıma tekrar açılması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.