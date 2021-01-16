Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor

Van'ın Başkale, Gürpınar, Çatak, Çaldıran, Gevaş ve Bahçesaray ilçelerinde dün etkili olan kar yağışının ardından 16 mahalle ve 36 mezranın yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kırsal bölgelerde yol açma çalışması başlatıldı. Çalışmaların Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sürdürüldüğü ve kapalı olan yolların en kısa zamanda ulaşıma açılacağı belirtildi.