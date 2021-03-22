Van'da kardan kapanan yollar açılıyor, hastalar sağlık ekiplerine ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hafta sonu kırsalda etkili olan yoğun tipiye rağmen karla mücadele çalışması yürüttü. Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 202 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açan ekipler, Başkale ilçesi Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrası ile Gürpınar’ın Akdoğu Mahallesi yolunda da çalışmalara devam ediyor.

Yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde ise hamile Fatma Taş (23), 5 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yukarı Yanıktaş Mahallesi Yatırlı mezrasında da kalp krizi geçiren Zahide Taş (65), 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye götürüldü.

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