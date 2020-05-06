Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor

Merkez İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde 2 aileden 6 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ortanca Mahallesi ile burada kurulan taziye çadırına giden 6 kişi ile temas kuranların yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleri Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün karantinaya alındı. Yasağa rağmen taziye çadırı kurulmasına izin veren vatandaşlar ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ortanca Mahallesi Muhtar Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

Karantinaya alınan mahallelerin girişlerinde, jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

Mahallelere giriş- çıkışa izin verilmezken sağlık ekiplerinin kontrolleri sürüyor.