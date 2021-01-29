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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Van'da kar yağışı etkili oldu; 162 yerleşim biriminin yolu kapandı

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Van'da kar yağışı etkili oldu; 162 yerleşim biriminin yolu kapandı
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VAN, gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 162 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Kar yağışıyla kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yoğun kar nedeniyle 78 mahalle ve 84 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlatırken, temizlik işçileri de kent merkezinde kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Vanda kar yağışı etkili oldu; 162 yerleşim biriminin yolu kapandı

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