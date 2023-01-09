Van'da kar yağışı: 3 ilçede taşıma kapsamındaki okullar tatil

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Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, trafiğin aksamaması için kent merkezinde aralıksız çalışıyor. Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu.

Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.

56 YERLEŞİM BİRİMİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Van'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde 56 yerleşim birimi yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, kapanan 34 mahalle ile 22 mezra yolunun açılması için 300 iş makinesi ve 600 personel ile çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezindeki cadde ve sokakların kapanmaması için de sürekli karları temizliyor.