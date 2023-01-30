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Van'da kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297'si açıldı

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#Kar#Van#Yerleşim Yeri
Vanda kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297si açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 08:53

Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297'si, belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla tekrar açıldı.

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Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, 300 iş makinesi ve 600 personel ile çalışma başlattı. Gece boyu süren çalışmalarla 297 yerleşim yeri yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Vanda kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297si açıldı

48 mahalle ve mezra yolu için ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, kent merkezinde de kar küreme araçları ile kar temizliği yaptı.

Kentin belirli noktalarına toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşındı. 

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#Kar#Van#Yerleşim Yeri

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