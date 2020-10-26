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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Van'da, kamyondaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu

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Van'da, kamyondaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu
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VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince kamyonda narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Gevaş ilçesi uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile gerçekleştirilen aramada, 32 paket halinde 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan M.Ü. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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