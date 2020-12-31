Van'da kalp krizi geçiren kadın, polis helikopteri ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Cevahir Yadikar dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirince, yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fakat 112 ekipleri, ilçe yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nden destek istedi. Sağlık ekipleri, Yadikar'ın acilen hastaneye ulaştırılması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sikorsky S70 helikopter, havalanarak ilçeye ulaştı. Cevahir Yadikar evinden refakatçisi ile birlikte alınarak, kent merkezine getirilip sağlık ekiplerine teslim edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, Cevahir Yadikar'ın helikopterle sevkinin görüntüsü paylaşılarak, "Görev tamam. Karlı yollar bize engel değil. Kalp krizi geçiren Cevahir Teyzemizi hastaneye yetiştirdik. Tebrikler" ifadesi kullanıldı.