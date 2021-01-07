MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamine 2 gözaltı
GeriGündem Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamine 2 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamine 2 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamine 2 gözaltı
Abone Olgoogle-news

VAN'da, jandarma ekiplerince yolcu otobüsü ile evde yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ile kalaşnikof ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Gevaş- Tatvan yolundaki Balaban jandarma asayiş ve yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki E.S.'nin üst aramasında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri ayrıca Çaldıran'ın Yukarı Dikme Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin, 1 kalaşnikof, 2 şarjör ile 7.62 mm 58 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle