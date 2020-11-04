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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:52 | Son Güncelleme:

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan münibüs kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan münibüs kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
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Van'da içerisinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Büyükşehir Belediyesine ait Halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Minibüste bulunan diğer göçmenler de olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan göçmen ve araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

 

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Van-Erciş Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İçerisinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu ve sürücünün ismi öğrenilmeyen 65 DD 026 plakalı minibüs, ara yoldan ana yola çıkarken, Büyükşehir Belediyesine ait Halk Otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyse savrulan minibüste bulunan kaçak göçmenlerden 1'i yaşamını yitirirken, 7 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından minibüste bulunan diğer kaçak göçmenler, karanlıktan faydalanıp olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı. Polis kaçan, minibüs sürücü ile göçmenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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