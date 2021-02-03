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Gündem
Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Van'da jandarma operasyonu; 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Van'da jandarma operasyonu; 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Köprüağzı Mahallesi'nde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Ekipler, düzenledikleri başka operasyonda ise 12 suçtan aranan R.D.'yi (20) yakaladı. Gözaltına alınan R.D., jandarmadaki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vanda jandarma operasyonu; 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Köprüağzı Mahallesi'ndeki evde silah ve mühimmat olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, evde yapılan aramada; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, dolu 7 kalaşnikof şarjör, 257 adet 7.62 mm kalaşnikof fişeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, 12 suça karıştığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalanma bulunan R.D.'yi de ilçeye bağlı Açıkağıl Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Van Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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