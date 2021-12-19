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Van'da ilk kez Pers İmparatorluğu'na ait mezar bulundu

#Van#Edremit#Pers İmparatorluğu

Van'ın merkez Edremit ilçesinde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hedefi haline gelen alanda ilk kez Pers İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan mezar bulundu.

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Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hazine olduğu iddiasıyla kazı yaptığına dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölge emniyet ekiplerince koruma altına alındı. Polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde daha sonra Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtildi.

Vanda ilk kez Pers İmparatorluğuna ait mezar bulundu

BÖLGE 1'İNCİ DERECE ARKEOLOJİ SİT ALANI OLARAK TESCİLLENDİ

Bölgede kazı yapan Van Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta üst tabakada İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkardı. Bulgular üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Ardından müdürlüğe bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Devam eden bu kazılarda ise ilk kez Pers İmparatorluğuna ait olduğu belirtilen mezar ortaya çıkarıldı.

Heyecan veren kazıda, kemikler üzerinde bilezik, bir adet değerli bir taş olan ve ‘lapis lazuli’ denilen mühür elde edildi. Kazılı alan kaçak kazılara fırsat verilmemesi amacıyla ekipler tarafından kapatıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla tekrar kurtarma kazılarının devam edeceği belirtildi.

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Vanda ilk kez Pers İmparatorluğuna ait mezar bulundu

İHA muhabirine konuşan Van Müze Müdürü Erol Uslu, öncelikli hedeflerinin toprağın içinde saklı olan ve günümüze kadar korunabilen kültürel varlıkların bilimsel çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkararak toplumun hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

Van’ın tarihi kültürel geçmişinin zengin olduğunu ifade eden Müze Müdürü Uslu, “Van’ın hangi noktasına giderseniz gidin bir medeniyete ait mutlaka kalıntı bulmak mümkündür. Burada da kaçak kazı yapıldıktan sonra bir tünel açıldı. İlk haberini aldıktan sonra emniyet güçlerimizle alana gelerek gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikli olarak üste bir sondaj çalışması yapıp, buranın ne olduğuna ilişkin belgeleme çalışması yaptık. Üst tabakada Müslüman mezarlığının bulunmasıyla birlikte buranın bir an önce korunmasına yönelik Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gerekli dosyalar teslim edildi. Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış oldu” dedi.

Vanda ilk kez Pers İmparatorluğuna ait mezar bulundu

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“PERS İMPARATORLUĞUNA AİT MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI”

Bölgede daha fazla tahribatın oluşmaması adına bir kurtarma kazısına başlandığını anlatan Uslu, “Yaklaşık 12 günlük bir çalışma sonucunda kazı çalışmasını sonlandırmış bulunmaktayız. Kurtarma kazısında üstte Müslüman mezarlığının varlığı, hemen alt tabakasında da Van için alışık olunmayan ve bugüne kadar tespit edilmeyen Pers İmparatorluğuna ait mezarın ortaya çıkarılması ve cenin şeklinde gömülü olması, kemikler üzerinde bileziklerinin olması, bir adet de mavi renkli değerli taş ‘lapis lazuli’ denilen mühür elde edildi. Bu figürlere ait çalışmalarımız devam ediyor. Bu alan üzerinde gerekli belgeleme çalışmayı yaptıktan sonra tünelin ağzını kapatarak tekrar ikinci bir kaçak kazıya mahal verilmemesi açısından alanı kapatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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Vanda ilk kez Pers İmparatorluğuna ait mezar bulundu

ALANDA ‘TÜMÜLÜS’ ŞÜPHESİ

Alanın turizme kazandırılması için sürecin hızlı bir şekilde ilerletileceğini dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğer şu an elde edilen bulgular ışında Tümülüs’ün olması söz konusu olursa bölge arkeolojisi ve Pers İmparatorluğu'nun Van üzerinde yaşantısının ve bıraktığı izlerinin ortaya çıkarılmasının tespit edilmesi noktasında çok ciddi verilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreçte yaklaşık 10 aydır Emniyet Müdürlüğümüzün alanı koruması ve zarar görmemesi adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.”

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#Van#Edremit#Pers İmparatorluğu

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