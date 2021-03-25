Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi

Başkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine Barış Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan aramalarda, taşların arasına gizlenen kalaşnikof ve bu silaha ait 3 şarjör ile 76 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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