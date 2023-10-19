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Van'da hemşire Özkan Karakurt'tan acı haber

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#Van#Hastane#Sağlık
Vanda hemşire Özkan Karakurttan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 13:21

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesai arkadaşlarının ve ailesinin ulaşamadığı hemşire Özkan Karakurt (44) evinde ölü bulundu.

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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özkan Karakurt, dün işe gitmeyince, arkadaşları telefonla aradı.

Ulaşamayan arkadaşları, durumu Karakurt'un ailesine haber verdi. Aile, oğullarının yaşadığı Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki evine giderek kapısını çaldı. Açılmayan kapıyı kıran aile, evde oğullarının cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi. Adli Tıp morguna götürülen Karakurt'un cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bugün, memleketi Hakkari'nin Bağışlı köyünde toprağa verileceği belirtilen Karakurt'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.

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#Van#Hastane#Sağlık

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