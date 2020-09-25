Van’da, havalimanında 224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.B.’nin X-Ray cihazından geçerken üst araması ve getirdiği iki kolide arama yaptı. Aramada, kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.B.A., hakkında "5607 sayılı Kanuna Muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.