Van'da halk pazarındaki yangın söndürüldü

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Van'ın en işlek noktalarından Beşyol Meydanı ile valilik binası yakınındaki büyük halk pazarında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giyim ve züccaciye ağırlıklı 200 iş yerinin bulunduğu bölgede çıkan yangına ekipler müdahale etti.

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü yangında, bazı dükkan sahiplerinin eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.