Van'da gümrük kaçağı kudret narı tozu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla, gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Sofubaba 2. Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 17 çuval içerisinde toplam 740 kilo gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kudret narı tozu ele geçirildi. Ele geçirilen kudret narı tozunun piyasa değerinin 600 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili ev sahibi E.E. ve Ş.Ş. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan işlem yapıldı.