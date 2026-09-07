Van'da görsel şölen: Samanyolu ve Andromeda galaksileri aynı karede

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Doğal güzellikleri, yüksek dağları ve berrak gökyüzüyle dikkat çeken Bahçesaray, gece saatlerinde adeta yıldızlarla süslendi. Şehir ışıklarından uzak bölgede binlerce yıldız çıplak gözle gözlemlenirken, gökyüzünün iki dev galaksisi de ilçenin dağ silüetleriyle buluştu.

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından gerçekleştirilen gözlemde, Samanyolu Galaksisi’nin dağların ardından gökyüzündeki geçişiyle Andromeda Galaksisi’nin dağ zirveleri üzerinden yükselişi kayıt altına alındı. Bahçesaray’ın eşsiz doğası ile gökyüzü manzarasının aynı karede buluşması ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıkardı.

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ASAD Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ilçenin doğal güzelliklerinin gece gökyüzüyle ayrı bir bütünlük oluşturduğunu belirtti.

Bahçesaray’ın gökyüzü gözlemi açısından eşsiz imkanlar sunduğunu ifade eden Dr. Önen, "Buralar müthiş yerler. Doğası harika ve binlerce yıldızı çıplak gözle görebiliyoruz. Bir ekipmanımız olduğu zaman daha fazla dağ detayları görüyoruz. Bir yandan dağın ardından Samanyolu Galaksisi'nin geçişini, diğer bir taraftan da Andromeda Galaksisi'nin dağın zirvelerinden yükselişine tanıklık ettik ve biz bunları kayıt altına aldık. Bu güzelliği doğayla bütünleştirip harika manzaralar oluştu. Çıplak gözle de yıldızları görebiliyoruz, ekipmanla daha detaylı kareler alabiliyoruz" dedi.

Önen, Bahçesaray’ın gündüz doğal güzellikleriyle, gece ise yıldızlarla dolu gökyüzüyle ziyaretçilerine farklı manzaralar sunduğunu kaydetti.