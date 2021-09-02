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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 02.09.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Van'da göçmen operasyonu: 48 kişi yakalandı

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VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

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  • Vanda helikopter destekli operasyon
  • Vanda helikopter destekli operasyon
  • Vanda helikopter destekli operasyon
  • Vanda helikopter destekli operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın anları, helikopterden çekilen görüntülere de yansıdı.

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Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek.

Vanda göçmen operasyonu: 48 kişi yakalandı

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