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Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

#Van#Göçmen#Polis
Vanda göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

VAN'da son 1 haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 7 ile 13 Mart tarihleri arasındaki 6 ayrı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı tutuklandı, yabancı uyruklu 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada kaçak göçmenler için kullanılan 3 araca da el konuldu.

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#Van#Göçmen#Polis

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