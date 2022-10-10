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Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

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#Van#Göçmen Kaçakçılığı#Tutuklama
Vanda göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 09:38

Van'da, göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3-9 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli, 6 baskında yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu, 2 metruk ev ise polis nezaretinde yıkıldı.

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#Van#Göçmen Kaçakçılığı#Tutuklama

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