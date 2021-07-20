Van'da göçmen alarmı! Toplu halde yakalandılar

İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komando Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

HENDEK VE ÇİT: PÖH TAKVİYESİ...



Türkiye’ye günde ortalama 1000 Afgan’ın kaçak geçiş yaptığı sınır hattında ‘alarm’ verildi. Taliban’dan kaçarak gelen Afganlara karşı sınır hattına, takviye olarak 750 Özel Harekat Polisi ve 500 güvenlik korucusu gönderildi.

ABD, 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilirken Taliban, her gün yeni bölgeleri kontrol altına alıyor. Çekilmenin ardından iç savaş korkusuyla Afganistan’dan İran ve Pakistan yönünde göç dalgası başladı. Afganların İran’dan sonraki ikinci durağı ise Türkiye oldu. Son 2 ayda Türkiye’ye yoğun Afgan göçü başlarken, günde ortalama 1000 Afgan’ın sınırdan yasadışı geçiş yaptığı öğrenildi.

Taliban’dan kaçıp, sınırdan geçiş yapanların çoğunluğunu 16 ile 25 yaşları arasında erkeklerden oluştuğu, bir aylık yaya yaptıkları yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştıkları kaydedildi.

SINIRA PÖH TAKVİYESİ

İçişleri Bakanlığı Afgan göçüne karşı sınır illerini uyarırken, yeni önlemler de hayata geçirildi. Sınır hattının gerisinde güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi için Van’a 750 Özel Harekât Polisi’nden (PÖH) oluşan 35 tim görevlendirildi. Van-İran sınırında fiziki tedbirlerinin arttırılarak geçişlerin önlenmesi için 500 güvenlik korucusu bölgeye gönderildi. İHA’lar başta olmak üzere havadan keşif, gözetleme çalışmaları yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Van Gölü’nde konuşlandırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter’dan “Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara