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Van'da gelin ve damada milyonluk takı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Düğün#Takı
Vanda gelin ve damada milyonluk takı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 13:33

VAan'da Serkan Acar (35) ile Sibel Aslan (25), evlendi. Gelin, eski geleneklere göre at üzerinde davul zurnayla alınıp düğün alanına getirildi. Takı töreninde damada 3 milyon 300 bin TL, geline 1 milyon TL değerinde altın takıldı.

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İpekyolu ilçesinde yaşayan Gevdan Aşireti'nin önde gelenlerinden Nazım Acar'ın oğlu Serkan Acar, hayatını aynı aşirete mensup Sibel Aslan ile birleştirdi. Çiftin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları, İran ve Irak'tan yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halayların çekildiği düğün töreninde gelin geleneklere göre at üzerinde, davul zurnayla babaevinden alınıp düğün alanına getirildi.

4 SAATLİK TAKI TÖRENİ

Düğüne katılan 5 bin davetliye et, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılarla çekilen halaylardan sonra TAKI törenine geçildi. Yaklaşık 4 saat süren takı merasiminde damada 3 milyon 300 bin lira, geline ise 1 milyon lira değerinde altın takıldı. Masaya konulan paraları 15 kişi saydı. Paralar bavulla taşındı.

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Damadın babası Nazım Acar, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından katılan misafirlere teşekkür ederek, "Düğünümüzü eski geleneklerimize göre yaptık. Gelinimizi babaevinden at sırtında düğün alanına kadar getirdik" dedi. (DHA)

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#Van#Düğün#Takı

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