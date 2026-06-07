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Van'da feci kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Çaldıran#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 12:40

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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35 VK 709 plakalı hafif ticari araç ile 38 ADF 386 plakalı pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Vanda feci kaza 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı


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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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TOKAT'TA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

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Cem Yücel F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak yolun kenarında bekleyen motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ve Semih Özer (21) ağır, otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat K. (35) hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Çetin Coşkun ve Semih Özer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı araç sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F. gözaltına alındı.



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#Van#Çaldıran#Trafik Kazası

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