Van'da evlat nöbetine katılan Atiye anne, kızı Şilan'a kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist, dün Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan kimlik kontrollerinde teröristlerden birinin Van'da 14 haftadır HDP il binası önünde eylem yapan 32 aileden Atiye Dayan’ın kızı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan Evlat Nöbeti'nde, 26'ncı aile de evladına kavuşuyor. Van'daki Annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Atiye Dayan’ın 6 çocuğundan biri olan Şilan’ın ifade işlemleri tamamlandı. Bugün kızlarıyla buluşacak olan Dayan ailesi heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Atiye Dayan, 3 ay önce DHA aracılığıyla kızına seslenmiş, "Kızım, senin yerin dağ değil. Gel, devlete teslim ol. Hepimiz seni çok özledik. 6 yıldır senin elbiselerini koklayarak, acı çekiyorum. Korkma, inan sana bir şey yapmayacaklar" demişti.

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