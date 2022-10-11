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Van'da evin bodrumunda 25 kaçak göçmen yakalandı: 3 gözaltı

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#Van#Kaçak Göçmen#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 11:21

Van'da jandarma ekiplerince tek katlı evin bodrumunda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Özalp ilçesindeki evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisi alındı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 25 göçmeni evin bodrum katında yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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#Van#Kaçak Göçmen#Jandarma

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