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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Van'da evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu

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Van'da evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırındaki Gülyolu Mahallesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında, narkotik köpeği 'İbre' ile yapılan aramada 51 kilo eroin ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde, İran sınırındaki Gülyolu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'İbre' ile yapılan aramada, 51 kilo eroin ele geçti.

Gözaltına alınan ev sahibi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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