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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Van'da, evdeki 21 kilo eroini 'Zeyna' buldu

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Van'da, evdeki 21 kilo eroini 'Zeyna' buldu
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VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile eve düzenlenen operasyonda 21 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evde eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada 21 kilo 20 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili şüpheli Ş.T.'nin yakalanması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

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