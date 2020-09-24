Van'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent merkezi ile ilçelerde çeşitli tarihlerde 13 ev ve iş yeri ile oto ve bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 16 güvenlik kamerasından 140 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, kimlikleri saptanan H.Y., R.D. ve F.B.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.