Van'da esrarengiz madde! Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yurt dışından yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen ve içeriği tespit edilemeyen ve üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde ele geçirdi. Madde, içeriğinin tespit edilmesi amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada,“Ele geçirilen malzeme, içeriğinin tespit edilmesi maksadıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.