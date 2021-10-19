Van'da Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid geçirdikten sonra mutlaka doktora başvurun Gri cevher küçülüyor'Covid geçirdikten sonra mutlaka doktora başvurun' Gri cevher küçülüyor#Koronavirüs
Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktüAşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!#Kovid Aşısı
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildiKaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi#Deprem
Bakan Muş açıkladı Cumhuriyet tarihinde bir ilkBakan Muş açıkladı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk#İhracat
Türk vekil ırkçıları çıldırttı Adının geçmesi bile yettiTürk vekil ırkçıları çıldırttı! Adının geçmesi bile yetti#Aydan Özoğuz
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Almanyada taciz skandalı... Ünlü gazetecinin görevine son verildiAlmanya'da taciz skandalı... Ünlü gazetecinin görevine son verildi!#Bild
Işık göründü Bakanlık düğmeye bastıIşık göründü! Bakanlık düğmeye bastı#Kentsel Dönüşüm
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktardan anılar ‘Çevremiz casus dolu’Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktar'dan anılar! ‘Çevremiz casus dolu’#Özdemir Bayraktar
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Hadi Kemal Bey, sıra sendeHadi Kemal Bey, sıra sende#Kemal Kılıçdaroğlu
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
HABERLERGündem Haberleri

Van'da Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

#Van#Erek Dağı#Kar

VAN'da dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Haberin Devamı

Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Erek Dağı#Kar

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Oğulcan Enginden ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklıda buldu... İşte ilk fotoğraf

Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu