Van'da Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
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