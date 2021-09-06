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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Van'da elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı

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Van'da elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde bir iş yerinden ve kurumdan elektrogitar, bağlama ve bilgisayar malzemesi çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Başkale ilçesinde bir iş yeri ve kuruma giren kişi, farklı boylarda 2 elektrogitar, 1 bağlama,1 bilgisayar, 1 yazıcı ve klavye çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri ve kurum ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, Kurubaş polis kontrol noktasında durdurulan araçta yakalandı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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