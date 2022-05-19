Van'da ele geçirildi: Tam 1,3 ton...

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Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Göç yolculuğu görsel güzellik sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik Bendimahi Çayı'ndaki çalışmasında, 550 kilosu canlı 1 ton 320 kilo inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, denetimlerde 20 tırıvırı ağ, 4 serpme ağ, 25 metre uzunluğunda 1 germe ağ ile 4 ağ düzeneğine de el koyuldu.