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Van'da düzensiz göçmen operasyonu

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#Van#Düzensiz Göçmen#Kaçak Göçmen Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 18:15

Van'da, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok evler' diye tabir edilen adrese düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesi devam ederken, İpekyolu ilçesinde 'Şok evler' diye tabir edilen bir adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyondaAfganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.K., sevk edilidği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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#Van#Düzensiz Göçmen#Kaçak Göçmen Operasyonu

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