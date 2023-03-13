Van'da düzensiz göçmen operasyonu

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesi devam ederken, İpekyolu ilçesinde 'Şok evler' diye tabir edilen bir adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyondaAfganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.K., sevk edilidği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.