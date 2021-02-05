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Gündem
Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
Haber GiriÅŸ: 05.02.2021 - 15:44 | Son GÃ¼ncelleme:

Van'da dehÅŸete düÅŸüren kaza

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Van'da dehÅŸete düÅŸüren kaza
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VAN'da, taksi ile hafif ticari aracÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen kazadaÂ 3 kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Ã¶ÄŸleden sonraÂ Van'Ä±n GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼nbaÅŸÄ± Mahallesi yol ayrÄ±mÄ±nda meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 30 T 0026 plakalÄ± taksi ileÂ hafif ticari araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle savrulan araÃ§lardaÂ 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan yaralÄ±lar ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan 3 kiÅŸinin cesetleri, morga konuldu.Â

Vanda dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren kaza

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