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Orhan AŞAN/ VAN (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Van'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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Van'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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VAN'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak bölgede faaliyet gösteren Amer Onay Grubu’na mensup 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Van MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak Van'da faaliyet gösteren Amer Onay Grubu’ndan oldukları belirlenen 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, DEAŞ terör örgütünün ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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